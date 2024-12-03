Arifoğlu Markası İfşa Listesine Girdi! Bakın Ürünlerine Ne Katıyormuş

Tarım ve Orman Bakanlığı, ekim ayından beri taklit ve tağşiş yapan firmalar ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini paylaşıyor. Halkın sağlığıyla oynayan firmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Dün açıklanan son listeye Arifoğlu markası da girdi.

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Arifoğlu Markası İfşa Listesine Girdi! Bakın Ürünlerine Ne Katıyormuş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yeni ürünler ve markalar girdi 2 Aralık tarihli listede sumak, pul biber, tatlı toz biber, macun, gazlı içecek, cezerye, çikolata, bitkisel karışım yağı ürünlerinde uygunsuzluk tespiti yer aldı.

Arifoğlu Markası İfşa Listesine Girdi! Bakın Ürünlerine Ne Katıyormuş - Resim : 1

Listeye göre en çok hile sumakta yapıldı. Arifoğlu, Şekerci Sıtkı Sumak ve Odessa markalarının sumaklarında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti yer aldı.

Arifoğlu Markası İfşa Listesine Girdi! Bakın Ürünlerine Ne Katıyormuş - Resim : 2

EKİM AYINDA DA LİSTEYE GİRMİŞTİ

Arifoğlu markasının ekim ayında öğütülmüş tatlı biber ve acı kırmızı pul biberinde de gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edilmişti. Aynı listede sumak da yer almıştı.

Arifoğlu Markası İfşa Listesine Girdi! Bakın Ürünlerine Ne Katıyormuş - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

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