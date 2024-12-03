İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, ekim ayından beri paylaşmayı sürdürdüğü taklit ve tağşiş yapan firmalara yenileri eklendi. Gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Zeytinyağından sucuğa, tereyağından Urfa kebaba kadar çok sayıda üründe hile tespit edildi...

Kaynak: Gerçek Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı
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İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Aralık'ta taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. 10 yeni firma listeye girdi. Çok sayıda üründe hile tespit edildi.

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İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti - Resim: 2

O ürünlerin başında zeytinyağı geliyor. 4 farklı markanın zeytinyağında tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

Zeytinyağında hile yapan markalar şöyle:

Bizim Ayvalık

Ayvalık

Milas Koop.

Mudanya Köy Koop.

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İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti - Resim: 3

SUCUKTA HİLE

Yeni Danacı markasının ısıl işlem görmüş dana küvez sucuğunda sakatat (baş eti) tespit edildi.

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İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti - Resim: 4

Napoli Antica markasının mozzarella (manda) tam yağlı taze peynirinde inek sütü yer aldığı kayıtlara girdi.

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İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti - Resim: 5

URFA KEBAPTAN KANATLI ETİ ÇIKTI

İstanbul'da faaliyet gösteren İsott Kebap Dürüm Evi'nin Urfa kebap çiğ harcında (dana-kuzu eti karışımı) kanatlı eti bulunduğu ortaya çıktı.

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İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti - Resim: 6

Başka birçok şubesi de listeye giren Sarıyer Börekçisi'nin kıymalı iç harcında sakatat (taşlık) tespiti yer aldı.

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İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti - Resim: 7

Elazığ Köy markasının tuzlu tereyağında ise yüzde yağ oranının düşük olması ve süt yağı harici yağ tespiti yapıldı.

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İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti - Resim: 8
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İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti - Resim: 9
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İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti - Resim: 10

SUMAKTA BÜYÜK TEHLİKE

Bakanlık, "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" listesine de yeni firma ve ürünler ekledi.

Listeye göre en büyük hile sumakta yapıldı. Arifoğlu, Şekerci Sıtkı Sumak ve Odessa markalarının sumaklarında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti yapıldı.

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İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti - Resim: 11

Pul biber ve tatlı toz biberle birlikte cezerye, macun ve gazlı içeceklerdeki hileler de listede yer aldı.

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İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti - Resim: 12
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