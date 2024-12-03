İfşa Listesine Yeni Firmalar Girdi: Urfa Kebap ve Sucuktan Çıkanlar Şoke Etti
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, ekim ayından beri paylaşmayı sürdürdüğü taklit ve tağşiş yapan firmalara yenileri eklendi. Gıdada hile yapan firmalar tek tek ifşa ediliyor. Zeytinyağından sucuğa, tereyağından Urfa kebaba kadar çok sayıda üründe hile tespit edildi...
Kaynak: Gerçek Gündem
Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Aralık'ta taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. 10 yeni firma listeye girdi. Çok sayıda üründe hile tespit edildi.
O ürünlerin başında zeytinyağı geliyor. 4 farklı markanın zeytinyağında tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.
Zeytinyağında hile yapan markalar şöyle:
Bizim Ayvalık
Ayvalık
Milas Koop.
Mudanya Köy Koop.
SUCUKTA HİLE
Yeni Danacı markasının ısıl işlem görmüş dana küvez sucuğunda sakatat (baş eti) tespit edildi.
Napoli Antica markasının mozzarella (manda) tam yağlı taze peynirinde inek sütü yer aldığı kayıtlara girdi.
URFA KEBAPTAN KANATLI ETİ ÇIKTI
İstanbul'da faaliyet gösteren İsott Kebap Dürüm Evi'nin Urfa kebap çiğ harcında (dana-kuzu eti karışımı) kanatlı eti bulunduğu ortaya çıktı.
Başka birçok şubesi de listeye giren Sarıyer Börekçisi'nin kıymalı iç harcında sakatat (taşlık) tespiti yer aldı.
Elazığ Köy markasının tuzlu tereyağında ise yüzde yağ oranının düşük olması ve süt yağı harici yağ tespiti yapıldı.
SUMAKTA BÜYÜK TEHLİKE
Bakanlık, "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" listesine de yeni firma ve ürünler ekledi.
Listeye göre en büyük hile sumakta yapıldı. Arifoğlu, Şekerci Sıtkı Sumak ve Odessa markalarının sumaklarında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti yapıldı.
Pul biber ve tatlı toz biberle birlikte cezerye, macun ve gazlı içeceklerdeki hileler de listede yer aldı.