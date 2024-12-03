Ayhan Bora Kaplan Davasında Karar

Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar çıktı. Kaplan'a 10 yıl hapis cezası ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

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Ayhan Bora Kaplan Davasında Karar

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi.

61 sanıklı davada mahkeme başkanı kararı açıklıyor.

Ayhan Bora Kaplan'a suç örgütü yöneticiliği suçundan 10 yıl 6 ay, Erkan Doğan'ı kasten yaralama suçundan 9 yıl 27 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapse çarptırıldı.

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