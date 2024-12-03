AYM O Maddeyi İptal Etti: Depremlerde Yıkılan Binalardan Kim Sorumlu?

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararı Resmi Gazate’de yayımladı. AYM’nin iptal ettiği kanun maddesi ruhsatsız yapılar, ruhsatsız yapılan yapılara ekler ve imar barışına yönelik bazı düzenlemeleri içeriyor. Geçici maddede Yapı kayıt belgeli yapılarda “Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır” ibaresi de var. Danıştay Altıncı Dairesi, bu ibarenin de içinde olduğu bazı düzenlemeleri Anayasa’nın aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye taşımıştı.

KAMU KURUMLARI DA SORUMLU OLACAK

AYM düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Kararda, idarenin denetim ve gözetim sorumluluğunun devam ettiği bir konuda idare aleyhine tazminat davası açılamamasının Anayasa'ya aykırı olduğu vurgulandı. İptal kararı sonrası yapı kayıt belgesi alan ve yasal statüye kavuşan binalarda deprem gibi etkenlerle yaşanabilecek olaylardan kamu kurumları da sorumlu olacak. Vatandaşlar ilgili kamu kurumları aleyhine tazminat davası açabilecek.