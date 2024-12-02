Son Tarih Belli Oldu: Ambalajda Bu Görseller ve Kelimeler Artık Yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerinin uyması gereken kuralları yeniden düzenledi ve ‘Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu’nu güncelledi. Buna göre, etiketlerde yanıltıcı ifadeler, görseller ve terimlerin kullanımı sınırlandırıldı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, etiketlerde yer alan marka, gıdanın adı, görseller ve ifadeler, ürünün doğası, kimliği, özellikleri veya bileşimiyle ilgili yanlış çağrışımlara yol açmayacak. Örneğin, margarin etiketlerinde tereyağını andıracak süt, yayık veya güğüm gibi görsellere yer verilmeyecek. Benzer şekilde, zeytinyağı dışındaki bitkisel yağlarda, zeytin ağacı ya da zeytin görselleri kullanılmayacak ve "zeytinyağı tadında" gibi ifadeler yasak olacak.

GÖRSEL VE İFADE KULLANIMINA SINIRLAMALAR

Gıda işletmecilerinin ad ve ticari unvanları etiketlerde aynı puntoda yazılacak. Örneğin, bir üründe sadece peynir aroması kullanılmışsa "peynirli" ifadesi yerine "peynir aromalı" yazılması zorunlu olacak. Ayrıca, sütlü buz veya bitkisel yağlı sütlü buz haricindeki ürünlerin etiketlerinde hayvan görsellerine yer verilmeyecek. Endüstriyel üretim yapılan gıdalarda "ev yapımı" ifadesi kullanılamayacak.

"KÖY" VE "GELENEKSEL" İFADELERİ KALDIRILIYOR

Süt ve süt ürünlerinin etiketlerinde "köy", "ev", "geleneksel", "çiftlik" ve "yüzde 100" gibi ifadeler kullanılmayacak. Kahve karışımlarında, eğer ürün yalnızca kahve içeriyorsa “yüzde 100 kahve” ifadesine izin verilecek. Yer fıstıklı baklavalar yalnızca "yer fıstıklı" olarak adlandırılacak, "fıstıklı" ifadesi kullanılmayacak. Kebap yanında yoğurt servis ediliyorsa bu durum "yoğurtlu kebap" şeklinde belirtilecek.

VEJETARYEN VE VEGAN ÜRÜNLER AYRI GÖSTERİLECEK

Vejetaryen ve vegan ürünlerin reklam, tanıtım ve sunumu, hayvansal ürünlerin yerine geçecek bir algı yaratmaktan kaçınacak şekilde düzenlenecek. Toplu tüketim alanlarında, menülerde veya dijital platformlarda bu ürünlerin uygunluğu açıkça belirtilecek.

UYUM SÜRESİ: 31 ARALIK 2026

Gıda işletmecileri, yeni düzenlemelere 31 Aralık 2026’ya kadar uyum sağlamak zorunda olacak. Bu tarihten sonra kurallara uygun olmayan ürünler piyasada satılamayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi