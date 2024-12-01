4 Ay Sonra Bir İlk! Yatırımcının Gözdesi Altın Bu Defa Kaybettirdi

Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan ve yakından takip edilen altın fiyatları kasım ayında farklı bir seyir izledi. Bu yıla 2 bin 62 dolardan başlayan altının ons fiyatı, 2024'ün ilk ayında yüzde 1,36 değer kaybederken, sonraki aylarda ise yükseliş trendine girdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesiyle ise ons altın yükselişini katladı. Ekimde 2 bin 790 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, ayı yüzde 4,15 değer kazancı ile 2 bin 743 dolardan tamamladı. Böylece altının ons fiyatı ocak-ekim döneminde yüzde 33 değer kazanmış oldu.

HAZİRANDAN BERİ İLK

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerin öncesi rekor kıran altının ons fiyatı, jeopolitik gerilimlerin azalması ve Donald Trump'ın söylemleriyle ise düşüşe geçti. Kasım ayında 2 bin 536 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu ayı yüzde 3,40 değer kaybıyla 2 bin 650 dolardan bitirdi. Bu sayede altının ons fiyatı 4 ayın ardından değer kaybetti. Ons altın haziranda yüzde 0,03 gerilemişti.

'YILBAŞINDAN SONRA TOPARLANABİLİR'

Dr. İsmet Demirkol, altının ons fiyatında yeni yılla birlikte risk fiyatlamasının olabileceğini ifade etti. ABD'de başkanlık seçimlerinden ons altının negatif etkilendiğine dikkati çeken Demirkol, "Altın yılbaşından sonra toparlanabilir. Altında orta vadede olumlu bir tablo çıkabilir ve eski rekor seviyesini tekrar görebilir" diye konuştu.

'TRUMP GÖREVE BAŞLAYANA KADAR DALGALANMA OLABİLİR'

Demirkol, Trump'ın ocak ayında yemin ederek göreve başlayacağını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Trump göreve başlayana kadar piyasalarda dalgalanmalar devam edebilir, göreve başlamasının ardından birçok alandaki belirsizlikler de azalabilir. Trump'ın söylemlerinde özellikle tarifeleri öne çıkarması uluslararası ticareti etkileyebilir. Bu durum emtia piyasası üzerinde baskı yaratabilir."

Kaynak: AA