Dünyanın En Büyük Altın Rezervi Keşfedildi: Rekor Düzeyde Saf Altın Bulundu

İLK BULGULAR ŞAŞIRTICI

Pingjiang ilçesindeki kazı çalışmalarında, yalnızca iki bin metre derinlikte 300 ton saf altın tespit edildi. Jeologlar, bu rezervin potansiyel büyüklüğünü daha iyi anlamak için 3D modelleme teknolojisini kullanarak çalışmalara devam ediyor. Hunan Eyalet Jeoloji Bürosu'ndan bilim insanları, her ton cevherin yaklaşık 138 gram saf altın içerdiğini rapor etti.