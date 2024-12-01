Dünyanın En Büyük Altın Rezervi Keşfedildi: Rekor Düzeyde Saf Altın Bulundu
Çin’in Hunan eyaletinde yapılan bir keşif, dünya altın tarihine geçecek nitelikte. Wangu altın sahasında yürütülen çalışmalar sonucunda, bin tondan fazla saf altın içerdiği tahmin edilen devasa bir rezerv bulundu. Bu keşif, yalnızca büyüklüğüyle değil, rezervdeki altının saflığıyla da bilim dünyasını ve ekonomistleri şaşkına çevirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bugüne kadar dünyanın en büyük altın rezervi, Güney Afrika’da bulunan South Deep madeniydi. 929 ton altın rezerviyle bu unvanı elinde tutan maden, Çin’deki yeni keşifle tahtını kaybedebilir. Uzmanlar, Hunan’daki rezervin toplam kapasitesinin üç bin metre derinlikte 700 ton daha altın barındırabileceğini öngörüyor.
İLK BULGULAR ŞAŞIRTICI
Pingjiang ilçesindeki kazı çalışmalarında, yalnızca iki bin metre derinlikte 300 ton saf altın tespit edildi. Jeologlar, bu rezervin potansiyel büyüklüğünü daha iyi anlamak için 3D modelleme teknolojisini kullanarak çalışmalara devam ediyor. Hunan Eyalet Jeoloji Bürosu'ndan bilim insanları, her ton cevherin yaklaşık 138 gram saf altın içerdiğini rapor etti.
500 MİLYON YÜZÜĞE YETECEK ALTIN
Jeolog Chen Rulin, sondaj çalışmalarından elde edilen numunelerde altının görünür şekilde tespit edildiğini belirterek, keşfin dünya ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Keşfedilen miktarın, 500 milyon yüzük yapmaya yetecek düzeyde olduğu ifade ediliyor.
YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ
Bu tarihi rezerv, Çin’in altın sektöründeki konumunu güçlendirebilir. Uzmanlar, küresel altın piyasasında arz-talep dengelerini etkileyebilecek bu keşfin, uluslararası ekonomide yeni dinamiklere yol açabileceğini düşünüyor. Hunan’da ortaya çıkarılan bu dev rezerv, yalnızca Çin için değil, dünya altın endüstrisi için de yeni bir dönemin habercisi olabilir.