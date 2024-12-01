‘Su Fiyatlarında Manipülasyon Yapılıyor’ İddiası

İstanbul Su ve Meşrubat Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, yabancı markaların, ülke genelinde kabul edilen fiyat tarifesine uymayarak, kendi belirledikleri fiyatlarla satış yaptığını dile getirdi.

“YABANCI MARKALAR TARİFEYE UYMUYOR”

Damacana ve paketli su fiyatlarına son altı ay içinde iki kez zam geldi. Zamların ardından İstanbul'da 19 litrelik damacana suyun fiyatı bazı bölgelerde 140 liraya kadar çıktı. Akkaya, "Su satıcıları arasında bir ayrım var; İstanbul'un kendi su kaynaklarından satış yapanlar mevcut tarifeye uymakta, ancak dışarıdan, örneğin Bursa ve Sakarya gibi yerlerden gelen yabancı markalar tarifeye uymuyor" dedi.

“KOŞULLAR BU ZAMLARI GEREKTİRMİYOR”

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, son bir yılda içme suyu fiyatlarının yüzde 100 artmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Deniz, "Piyasa koşulları bu zamları gerektirmiyor. İşletme giderleri son bir yılda bu kadar artmış olamaz. Soruşturma yapılmalı, fiyat artışlarının gerekçeleri sorgulanmalı," şeklinde konuştu. Deniz, Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda denetim yapmasını ve gerekiyorsa cezai işlem uygulamasını istedi.

"TÜKETİCİ MAĞDUR EDİLİYOR"

Türkiye Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) verilerine göre, ambalajlı su sektörü geçen yıl yüzde 1,6 büyüme gösterdi ve 10,8 milyar litre pazar hacmine ulaştı. Sektörün toplam cirosu 31,1 milyar lira olarak kaydedildi. Deniz, yabancı su markalarının tarifeye uymamasının, sektördeki rekabet dengesini bozduğunu ve bu gelişmenin tüketiciyi mağdur ettiğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi