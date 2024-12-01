MHP'den 'Refah Payı' Hamlesi! Asgari Ücretli ve Emekliye Ek Destek

Türkiye'de büyüyen geçim sıkıntısı özellikle emekli ve asgari ücretlinin yaşamını giderek zorlaştırırken vatandaş, ekonomi yönetiminden maaşlarda iyileştirme bekliyor. Son olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yeni yıl için yapılacak düzenlemelerle ilgili konuştu.

Kalaycı, parti olarak 2025 yılına dair asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartlarının göz önüne alınıp net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım ve barınma desteği verilmesini istediklerini belirtti.

'İLAVE REFAH PAYI VERİLMELİ'

Türkiye gazetesinin haberine göre Kalaycı, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin aylıkları ile ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Kamu çalışanlarının aylıkları 2023 yılında ortalama yüzde 129, 2024 yılında yüzde 78,07 oranında yükselmiş, 2023 yılında ve 2024 yılı ocak ayında ayrıca refah payı verilmiştir. 2025 yılındaki artışlara da ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır. 5510 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi, gelir ve aylıkların her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme göre TÜFE değişim oranı kadar artırılıp belirlenmesini öngörmektedir. Yine burada da SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize yapılacak bu artışa ilave olarak 2025 yılında ilave refah payı verilmesi görüşündeyiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi