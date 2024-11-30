Duyan Koştu! İndirimli Ürün Almak İçin Birbirlerini Ezdiler: Terliğini Düşüren Abla Nerede?

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ev eşyası satan bir mağazası açılışa özel fiyatları yarı yarıya indirince, açılış için sabahın erken saatlerinde bekleyen vatandaşlar, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"TERLİĞİNİ DÜŞÜREN ABLA NEREDE?"

Kapıların açılmasıyla başlayan birlikte uzun süredir sıra bekleyenler içeri hücum etti. Vatandaşların birbirini ezdiği anlar kameraya yansırken, izdiham sonrası terlik bulan sunucu ise vatandaşlara seslenerek, "Terliğini düşüren abla nerde? Bu kapmayanlar terliği unutturur" diyerek terliğini kaybeden vatandaşı bulmaya çalıştı.

İzdiham esnasında yaralanan kimsenin olmaması ise sevindirdi.

“BİR ANDA İÇERİ DALDILAR, İZDİHAM YAŞANDI”

Basın mensuplarına konuşan mağaza çalışanları, “Açılışa özel her şeyi yarı fiyatına indirdik. Sabah saatlerinde kapıda yüzlerce kişi vardı. Kapıların açılmasıyla bir anda içeri daldılar. İzdiham yaşandı. Bu kadarını bizde beklemiyorduk” ifadeleriyle yaşanan yoğunluğu anlattı.

Kaynak: İHA