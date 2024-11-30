5 Aylık Emekli-Memur Enflasyon Farkı! Günler Kala Ortaya Çıktı: Emekli Zammı ve Memur Zammını Fısıldayan Hesaplama Tabloları
Son dakika: Emekliye zam oranı ve memur maaş zammı 6 aylık enflasyon oranının açıklanması ile netleşecek. SSK’lısından Bağ-Kur’lusuna, Emekli Sandığı kapsamındakiler de dahil milyonlar ‘en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Memur zammı ne olur? Sorularına yanıt arıyordu. Kritik dönemece girerken Kasım ayı enflasyon verisi ile 5 aylık enflasyon farkı önümüzdeki hafta netleşecek. İşte 4A, 4B, 4C meslek meslek milyonlara zam hesabı…
Son dakika haberleri… SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak 2025’te artacak. Memur emeklisi ve memur maaş zammı da aynı dakikalarda netleşecek. ‘Sıfır zam’ ihtimaline karşı emekli taban maaşları düzenlemesi masaya yatırılarak en düşük emekli maaşı yükseltilecek. Peki emekliye zam oranı ne olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olur? 5 aylık memur enflasyon farkı ve 6 aylık zam oranını Gerçek Gündem okuyucuları için hesapladık.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Kasım ayı enflasyon oranını 3 Aralık Salı günü saat 10.00'da duyuracak.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 15 ekonomistin Kasım ayı beklentileri belli oldu. Buna göre ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin Kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ila 2,54 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi Kasım’da yüzde 45,07 oldu.
Bloomberg HT’nin Kasım ayı enflasyonuna ilişkin anketine katılan 13 kurumun beklentisi de yüzde 1,9 oldu. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Kasım’da yıllık enflasyonun da yüzde 46,60 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKINDA TÜM RAKAMLAR
4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 12,06 olarak netleşti. Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil rakam ise yüzde 7,99 oldu.
Kasım ayı enflasyonunda ortalama rakam olan 1,98’lik veriye göre,
5 aylık enflasyon: Yüzde 14,27
SSK, Bağ-Kur 5 aylık zam oranı: Yüzde 14,27
Enflasyon farkı: Yüzde 3,89
Memur ve memur emeklisi 5 aylık zam oranı: Yüzde 10,13
Yüzde 1,70 alt sınır ve yüzde 2,54 üst sınıra göre,
5 aylık enflasyon: Yüzde 13,96 – Yüzde 14,90
SSK, Bağ-Kur 5 aylık zam oranı: Yüzde 13,96 – Yüzde 14,90
Enflasyon farkı: Yüzde 3,60 – Yüzde 4,46
Memur ve memur emeklisi 5 aylık zam oranı: Yüzde 9,82 – Yüzde 10,73
Yüzde 1,9’luk enflasyon tahminine göre,
5 aylık enflasyon: Yüzde 14,19
SSK, Bağ-Kur 5 aylık zam oranı: Yüzde 14,19
Enflasyon farkı: Yüzde 3,80
Memur ve memur emeklisi 5 aylık zam oranı: Yüzde 10,03
MERKEZ BANKASI’NIN VERİSİ SSK-BAĞKUR EMEKLİSİNE ZAM ORANINI VERDİ
Merkez Bankası’nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise enflasyonun bu ay için yüzde 2,01, Aralık ayı için yüzde 1,67 gelmesi öngörüldü. 6 aylık SSK ve Bağkur emekli maaş zammı da yüzde 16,22 olacak.
Bu kapsamda SSK 2000 öncesi emekli maaşı alanların aylıkları 14.178 TL’den 16.477 TL’ye yükselecek. 2000 sonrası emekli maaşları da 8.789 TL’de 10.214 TL’ye çıkacak. Bağ-Kur esnaf emeklisinin aylığı 12.695 TL’den 14.754 TL’ye, Bağ-Kur Tarım emeklisinin ise 10.089 TL’den 11.725 TL’ye ulaşacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA HAZİNE DESTEĞİ İLE ORAN YÜZDE 70’İ AŞIYOR
En düşük maaşın bu yıl Hazine desteği ile 15 bin TL olma ihtimali en güçlü olasılık olarak masada duruyor. Böylece emekli kök maaşı 8.789 TL olan SSK 2000 sonrası emeklilerin maaşlarının 15 bin TL’ye ulaşması için Hazine desteği ile zam oranı yüzde 70,61’i bulacak. Aynı şekilde Bağ-Kur esnaf emeklisinin 12.695 TL olan emekli kök maaşının en düşük emekli maaşı düzenlemesi sonrası zam oranı yüzde 18,16’yı görecek. Bağ-Kur tarım emeklisinin 10.089 TL olan emekli kök aylığının ise üzerine yüzde 48,68 oranında artış yapılacağı anlamını taşıyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLUR?
Memur ve memur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının yüzde 5,65 olması, 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6’lık oranın ilave edilmesi ile de toplamın yüzde 11,99’a ulaşması bekleniyor.
En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL (Mevcut) - 19.694,5 TL (6 Aylık Zamlı Tahmin)
En düşük memur maaşı - 39.205 TL (Mevcut) - 43.905,6 TL (6 Aylık Zamlı Tahmin)
Bekar memur maaş - 36.236 (Mevcut) - 40.580 TL (6 Aylık Zamlı Tahmin)
MEMUR MAAŞLARI TABLOSU (MEVCUT - 6 AYLIK TAHMİN)
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 TL - 64.687,6 TL
Memur (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL - 45.718,7 TL
Uzman Öğretmen 1/4 - 52.575 TL - 58.878,7 TL
Öğretmen 1/4 - 47.441 TL - 53.129,1 TL
Başkomiser 1/3 - 58.074 TL - 65.037 TL
Polis Memuru 8/1 - 52.552 TL - 58.852,9 TL
Uzman Doktor 1/4 - 66.174 TL - 74.108,2 TL
Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 - 52.702,4 TL
Mühendis 1/4 - 58.957 TL - 66.025,9 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL - 46.912,6 TL
Profesör 1/4 - 85.671 TL - 95.942,9 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 - 56.537 TL - 63.315,7 TL
Vaiz 1/4 - 49.161 TL - 55.055,4 TL
Avukat 1/4 - 56.179 TL - 62.914,8 TL
MEMUR EMEKLİ MAAŞ TABLOSU (MEVCUT - 6 AYLIK TAHMİN)
Müsteşar 1/1 - 63.946 TL - 71.613,1 TL
Genel Müdür 1/1 - 56.598 TL - 63.384,1 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 - 22.210 TL - 24.872,9
Memur (Lisans) 4/1 - 17.388 TL -
Öğretmen 1/4 - 26.338 TL - 29.495,9 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 - 37.289 TL - 41.759,9 TL
Başkomiser 1/4 - 26.338 TL - 29.495,9 TL
Polis Memuru 1/4 - 26.338 TL - 29.495,9 TL
Hemşire (Lisans) 1/4 - 26.338 TL - 29.495,9 TL
Mühendis 1/4 - 26.372 TL - 29.534 TL
Teknisyen (Lise) 1/4 - 18.934 TL - 21.204,1 TL
Pratisyen Hekim 1/4 - 38.926 TL - 43.593,2 TL
Profesör 1/4 - 46.122 TL - 51.652 TL
İmam Hatip - 26.568 TL - 29.753,5 TL
Avukat 1/4 - 26.568 TL - 29.753,5 TL