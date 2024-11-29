Yatırımcıların Yeni Gözdesi! Kuyumculara Akın Var, Tanesi 69 Bin Lira

Altın, yüzyıllardır hem yatırımcıların hem de takı severlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Son dönemde kuyumcularda dikkat çeken bir trend, estetik tasarımı ve yatırım değeriyle öne çıkan cam kırığı bilezikler oldu. Modern ve şık görünümüyle bu özel tasarımlar, yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi.