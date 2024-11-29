Yatırımcıların Yeni Gözdesi! Kuyumculara Akın Var, Tanesi 69 Bin Lira
Altın, her zaman takı severlerin ilgi odağı olmuşken, son yıllarda yeni nesil yatırımcıların da ilgisini çekmeye başladı. Yatırım amaçlı olarak tercih edilen altın bilezikler, estetik görünümleri ve değer kazanma potansiyelleriyle öne çıkıyor ve bu alanda son dönemde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. İşte yatırımcıların son zamanlardaki yeni tercihi...
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, yüzyıllardır hem yatırımcıların hem de takı severlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Son dönemde kuyumcularda dikkat çeken bir trend, estetik tasarımı ve yatırım değeriyle öne çıkan cam kırığı bilezikler oldu. Modern ve şık görünümüyle bu özel tasarımlar, yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi.
CAM KIRIĞI BİLEZİK NEDİR?
Adını, yüzeyinde cam kırıkları gibi görünen tasarımından alan bu bilezikler, klasik altın bileziklerden farklı bir estetik sunuyor. Zarafeti modern dokunuşlarla birleştiren bu modeller, hem yatırım hem de aksesuar amaçlı tercih ediliyor. Yüksek gramajlı seçenekler ise özellikle altın yatırımcılarının ilgisini çekiyor.
FİYATLAR GRAMAJA VE AYARINA GÖRE DEĞİŞİYOR
Cam kırığı bileziklerin fiyatları, kullanılan altının ayarına ve bileziğin ağırlığına bağlı olarak değişiyor.
Örneğin:
8 ayar altından yapılmış bir cam kırığı bilezik: 13.800 TL
22 ayar altından üretilmiş 10 gramlık bir bilezik: 33.000 TL
İşçiliği minimumda tutulan, yüksek gramajlı 22 ayar altın bilezikler: 69.000 TL
TALEP GİDEREK ARTIYOR
Bu tasarımlar, estetik görünümle yatırım değerini bir araya getirdiği için farklı yaş gruplarından alıcıların dikkatini çekiyor. Kuyumcular, cam kırığı bileziklere artan talebin, özellikle yeni nesil yatırımcıların ilgisinden kaynaklandığını belirtiyor.
HEM TAKI HEM YATIRIM ARACI
Altının "güvenli liman" olarak bilinen konumu, estetik tasarımlarla birleştiğinde yatırımcıların ilgisi daha da artıyor. Kuyumcularda bu trende olan talep hızla büyürken, cam kırığı bilezikler hem takı hem de yatırım dünyasında dikkat çeken bir yer edinmiş durumda.