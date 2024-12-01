Milli Piyango Yılbaşı İkramiyesinde Büyük Gerileme: 600 Milyon TL ile Neler Alınabilir?

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi bu yıl 600 milyon TL olarak açıklandı. 2014 yılına girerken büyük ikramiye 50 milyon liraydı.

10 YILDA YÜZDE 60 GERİLEDİ

Ekonomim gazetesinden Şeyda Uyanık, büyük ikramiyenin alım gücünün 10 yılda nasıl azaldığını hesapladı. Habere göre, 2014 yılında 50 milyon TL olan büyük ikramiye, 846 TL’den 59 bin 102 asgari ücret ediyordu.

2024 yılına girerken 400 milyon TL olan büyük ikramiye neredeyse yarı yarıya kayıpla 17 bin 2 TL olarak ödenen 23 bin 526 asgari ücrete geriledi. Asgari ücret bazında büyük ikramiye yüzde 60 düştü.

NE KADAR ALTIN ALABİLİRSİNİZ?

Merkez Bankası verilerine göre, 2014 yılında 50 milyon TL olan büyük yılbaşı ikramiyesi ile 89,62 TL olan 557 bin 911 adet gram altın alınabiliyordu.

Bu altınlar günümüze kadar korunmuş olsaydı; güncel değeri 1 trilyon 724 milyar 346 bin 686 TL ediyor.

2025 yılı için belirlenen 600 milyon TL’lik büyük ikramiye ile güncel fiyatla 194 bin 130 adet gram altın alınabiliyor. Altın sayısında 2014’ten 2025’e erime yüzde 65 oluyor.

KAÇ DOLAR EDİYOR?

2014 yılında, yılın ilk işlem gününde, TCMB gösterge kurları üzerinden dolar/TL satış verisiyle hesaplanan dolar bazlı yılbaşı ikramiyesi 22 milyon 981 bin 110 dolar ediyordu.

Günümüzde dolar enflasyonu üzerinden 31 milyon doların üzerinde bir miktara denk gelen ikramiye 2025’e girerken 600 milyon TL ile 17 milyon 341 bin 40 dolara geriledi.

TL bazında yüzde 1.100 oranında artış gösteren büyük ikramiye, dolar bazında yüzde 25 değer kaybetti.

KAÇ EV ALINIYOR?

Merkez Bankası'nın Konut Birim Fiyatları ilk çeyrek sonundaki verisine göre, ortalama 100 metrekarelik bir evin fiyatı üzerinden hesapla, 2014 yılına girerken 50 milyon TL olan büyük ikramiye ile 318 ev alınabiliyordu.

2024 yılında yeniden 3 haneye çıkan ev sayısı 131 oldu.

2024 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 2025 büyük ikramiyesi olan 600 milyon TL ile 177 ev alınabiliyor.

Kaynak: Ekonomim