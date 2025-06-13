Elektrik Faturası Artık O Kişilere Bedava! Tek Kuruş Para Ödemeyecekler

Proje, evde akan suyun yalnızca temizlik için değil, aynı zamanda enerji üretimi amacıyla da kullanılabileceğini göstererek hem çevresel hem de ekonomik katkı sunmayı hedefliyor. Üretilen elektrik sayesinde cep telefonları ve tablet gibi küçük elektronik cihazlar şarj edilebiliyor.

HERKES KENDİ EVİNE BU SİSTEMİ KURABİLİR

Fen Bilgisi Öğretmeni ve proje danışmanı Musa Dalga, yapılan sistemin evlerde uygulanabilir olduğunu vurgulayarak, "Elimizi yıkarken, dişimizi fırçalarken, su boşa akarken aynı zamanda elektrik üretiyoruz. Bu sistemle suyun enerjisini değerlendirmiş oluyoruz. Dileyen herkes bunu kendi evinde kurabilir" dedi.

Dalga, sistemin geliştirilerek binaların ana su şebekelerine bağlanabileceğini ve böylelikle daha geniş çapta enerji üretiminin mümkün hale gelebileceğini belirtti. “Bu sadece başlangıç. Daha büyük jeneratörlerle şehir şebekelerine entegre çözümler üretmek mümkün,” diye konuştu.