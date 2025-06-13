Elektrik Faturası Artık O Kişilere Bedava! Tek Kuruş Para Ödemeyecekler
Musluktan akan suyla elektrik ürettiler, fatura derdine çözüm buldular! Bitlis BİLSEM öğrencileri, musluk suyunun basıncını kullanarak geliştirdikleri sistemle elektrik üretmeyi başardı. Bu çevreci projeyle öğrenciler, cep telefonu ve tableti ücretsiz şekilde şarj ederek elektri faturalarında tasarrufun önü açtı.
Kaynak: AA
Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, gündelik yaşamda sıklıkla boşa harcanan suyun gücünü enerjiye dönüştürerek dikkat çeken bir projeye imza attı. 5. sınıf öğrencisi Ahmet Renas Taşdemir ile 7. sınıf öğrencisi Ahmet Asaf Erdil, musluk suyunun basıncını kullanarak elektrik üretmeyi başardı.
BU YÖNTEMLE ELEKTRİK FATURASI ARTIK ÖDENMEYECEK
"Ev Tipi Mikro Türbin: Musluktan Enerjiye Dönüşüm" adını verdikleri projede, içinde türbin, mıknatıs ve bobin bulunan mini bir jeneratör tasarlayan öğrenciler, bu sistemi doğrudan musluğa entegre etti. Musluktan akan suyun türbini döndürmesiyle, 5 ila 12 volt arası elektrik enerjisi elde edildi.
Proje, evde akan suyun yalnızca temizlik için değil, aynı zamanda enerji üretimi amacıyla da kullanılabileceğini göstererek hem çevresel hem de ekonomik katkı sunmayı hedefliyor. Üretilen elektrik sayesinde cep telefonları ve tablet gibi küçük elektronik cihazlar şarj edilebiliyor.
HERKES KENDİ EVİNE BU SİSTEMİ KURABİLİR
Fen Bilgisi Öğretmeni ve proje danışmanı Musa Dalga, yapılan sistemin evlerde uygulanabilir olduğunu vurgulayarak, "Elimizi yıkarken, dişimizi fırçalarken, su boşa akarken aynı zamanda elektrik üretiyoruz. Bu sistemle suyun enerjisini değerlendirmiş oluyoruz. Dileyen herkes bunu kendi evinde kurabilir" dedi.
Dalga, sistemin geliştirilerek binaların ana su şebekelerine bağlanabileceğini ve böylelikle daha geniş çapta enerji üretiminin mümkün hale gelebileceğini belirtti. “Bu sadece başlangıç. Daha büyük jeneratörlerle şehir şebekelerine entegre çözümler üretmek mümkün,” diye konuştu.
HEDEFLERİ TÜBİTAK YARIŞMASINA KATILMAK
Projeyi hayata geçiren öğrencilerden Ahmet Renas Taşdemir, “Boşa akan suyu değerlendirmenin yollarını ararken bu fikir aklımıza geldi. Baraj mantığını küçülterek ev ortamına taşıdık,” ifadelerini kullandı.
Ahmet Asaf Erdil ise projeyi daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Su basıncıyla elektrik üretmeyi başardık. Bu sistemi büyütüp baraj projelerine uyarlamak da mümkün. Gelecek yıl TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Proje Yarışması'na katılmak istiyoruz,” dedi.
Bu projeyle Bitlisli öğrenciler, küçük yaşta çevre dostu ve enerji verimliliğini esas alan yenilikçi bir çözüm sunarak fark yarattılar.