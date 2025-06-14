İsrail-İran Gerilimine İlişkin O Paylaşımlara Soruşturma

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin provokatif paylaşım yapanlara soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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İsrail-İran Gerilimine İlişkin O Paylaşımlara Soruşturma
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya platformlarında provokatif paylaşım yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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İsrail-İran Gerilimine İlişkin O Paylaşımlara Soruşturma İsrail-İran Gerilimine İlişkin O Paylaşımlara Soruşturma
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