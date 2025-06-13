İsrail Kabinesi Acil Toplanıyor! Netanyahu'dan İran Halkına Ayaklanma Çağrısı: 'Sesinizi Duyurmanız İçin Fırsat'

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ABD merkezli televizyon kanalı CNN’e konuşan İsrailli bir yetkili, "Kabinenin İran’ın füze saldırılarına yanıt vermek üzere acil toplandığını ve İsrail’in bir sonraki saldırı dalgasında daha sert bir karşılık vermeye hazırlandığını" açıkladı. Netanyahu ise İsrail halkına ayaklanma çağrısında bulundu.

Netanyahu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın gururlu halkına, Tarihin en büyük askeri operasyonlarından birinin, Yükselen Aslan Harekatı'nın ortasındayız. Yaklaşık 50 yıldır size zulmeden İslam rejimi, ülkemiz İsrail Devleti'ni yok etmekle tehdit ediyor. İsrail'in operasyonunun amacı, İslam rejiminin bize yönelik nükleer ve balistik füze tehdidini engellemektir. Biz hedefimize ulaşırken sizin de özgürlüğünüze kavuşmanızın yolunu açıyoruz.

'AYAĞA KALKIP SESİNİZİ DUYURMANIZ İÇİN BİR FIRSAT'

Son 24 saatte üst düzey askeri komutanları, kıdemli nükleer bilim insanlarını, İslam rejiminin en önemli zenginleştirme tesisini ve balistik füze cephaneliğinin büyük bir bölümünü ortadan kaldırdık. Daha fazlası yolda. Rejim kendilerine neyin isabet ettiğini, neyin isabet edeceğini bilmiyor. Hiçbir zaman bu kadar zayıf olmamıştı. Bu, ayağa kalkıp sesinizi duyurmanız için bir fırsat. Kadın, Yaşam, Özgürlük.

Dün ve daha önce birçok kez söylediğim gibi, İsrail'in mücadelesi İran halkına karşı değil. Mücadelemiz sizi ezen ve yoksullaştıran katil İslam rejimine karşıdır. İran milleti ile İsrail milleti Büyük Kiros'un zamanından beri dostturlar. İran halkının, kötü ve baskıcı rejimden özgürlüğünü savunmak için bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşmesinin zamanı geldi. Mar-do-me sh-ja-ee İran, noor bar tariki piruz ast. İran'ın yiğit halkı, ışık karanlığı yener."

İSRAİL KABİNESİ ACİL TOPLANIYOR

ABD merkezli televizyon kanalı CNN’e konuşan İsrailli bir yetkilinin aktardığına göre, İsrail kabinesi, İran'ın füze saldırısına verilecek yanıtı görüşmek üzere “acil olarak” toplanıyor. Yetkili, İsrail'in “İran'a yönelik bir sonraki saldırı dalgasında daha da tırmanmasının beklendiğini” belirterek daha güçlü bir karşı saldırının planlandığını belirtti.

İran, bu akşam İsrail'in daha önce İran'a düzenlediği saldırılara misilleme olarak İsrail'e 150'den fazla balistik füze ve 100'den fazla insansız hava aracı fırlattı. Bu saldırı, Tel Aviv ve Kudüs'te hava saldırısı sirenlerinin çalmasına neden oldu. Gelen tehditlerin çoğunun engellendiği, 7 İsrailli’nin yaralandığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin, “İsrail'in savunma sistemlerinin aktif olarak tehditleri önlediğini ve devam eden tırmanışa hazırlandığını” doğruladı.

Kaynak: ANKA