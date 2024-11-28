MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ 2025: Tam, Yarım, Çeyrek Bilet Ne Kadar? Yılbaşı Büyük İkramiyesi Kaç TL?
Milli Piyango’nun her yıl heyecanla beklenen yılbaşı çekilişi için hazırlıklar başladı. 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek çekiliş için biletler satışa sunulurken, büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları da belli oldu. Peki; Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar, yılbaşı büyük ikramiyesi kaç TL? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yıla umutla başlamak isteyen milyonlarca kişi için heyecan dolu bekleyiş başladı. 2025 yılının ilk gününde gerçekleşecek Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Bu rekor ikramiye ile birlikte bilet satışları da hız kazandı.
Milli Piyango’nun her yıl heyecanla beklenen yılbaşı çekilişi için hazırlıklar başladı. 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek çekiliş için biletler satışa sunulurken, büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları da açıklandı. Tamamen dağıtım garantili çekilişe katılmak isteyenler, biletlerini online platformlar üzerinden ya da bayilerden satın alabiliyor.
Bu yıl en çok merak edilen soruların başında "Büyük ikramiye ne kadar olacak?" geliyor. Milli Piyango İdaresi, yılbaşı çekilişinde verilecek en yüksek ödülün tam 600 milyon TL olacağını duyurdu.
BÜYÜK İKRAMİYE NASIL PAYLAŞILACAK?
Büyük ikramiye, tek bir bilete çıkabileceği gibi, birden fazla bilete bölünebilir. Eğer ikramiye birden fazla bilete denk gelirse, bu biletlerin tamamı eşit şekilde paylaşılacaktır. Yani, çeyrek biletiniz olsa bile büyük ikramiyenin tamamını kazanma şansınız bulunuyor.
2025 YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Tam bilet: 600 TL
Yarım bilet: 300 TL
Çeyrek bilet: 150 TL
Milli Piyango biletlerini online olarak veya bayilerden satın alabilirsiniz. Online satışlar için Milli Piyango'nun resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.