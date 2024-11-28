MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ 2025: Tam, Yarım, Çeyrek Bilet Ne Kadar? Yılbaşı Büyük İkramiyesi Kaç TL?

Milli Piyango’nun her yıl heyecanla beklenen yılbaşı çekilişi için hazırlıklar başladı. 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek çekiliş için biletler satışa sunulurken, büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları da açıklandı. Tamamen dağıtım garantili çekilişe katılmak isteyenler, biletlerini online platformlar üzerinden ya da bayilerden satın alabiliyor.