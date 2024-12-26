‘Sıla Bebek’ Davasının İlk Duruşması Başladı! Şimdi Hesap Vakti

Türkiye’nin yüreğini yakan Sıla bebeğin ölümüne ilişkin dava Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Çok sayıda sivil toplum örgütleri, barolar davaya destek vermek için adliye önünde toplandı.

DAVA BASILA KAPALI GÖRÜLECEK

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, duruşmanın kapalı yapılacağını belirtti. Gürcün “Yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağından CMK 185'inci maddesi gereğince duruşmalar kapalı yapılacak” dedi.

Gürcün, bugünkü duruşmaya tutuklu sanıklardan sadece Sanlı Ö.'nün salonda hazır bulunacağını belirterek, diğer sanıkların bulundukları yerden SEGBİS ile bağlanacağını açıkladı.

1 HAFTADA 2 KEZ HASTANELİK OLDU

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 2 yaşındaki kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan bebeğinin komşusu tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.

BEYİN KANAMASI NEDENİYLE AMELİYATA ALINDI

Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebeğin vücudundaki darp izlerini gören doktorlar bu kez durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla bebeğin muayenesinde beyin kanaması geçirdiği belirlendi, ameliyata alındı.

CİNSEL İSTİSMAR RAPORLA KESİNLEŞTİ

Gizlilik kararı verilen soruşturmada, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. komşusu ve çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.K. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleşti.

1 ay boyunca yaşam savaşı veren Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetti. Tutuklu sanıklardan Kani A., geçen günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

KİMLER İÇİN NE CEZALAR İSTENDİ?

Soruşturmada, Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A. ile G.K. ve K.A. için 2 ayrı iddianame hazırladı. İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için 'İhmali davranışla kasten öldürme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali' suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi.

Sanlı Ö. hakkında, 'Suçu bildirmeme, gizleme' suçundan 1 yıl 6 ay, çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. için ise 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. için hazırlanan iddianame ise Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede G.K. için, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 66 yıl, K.A. hakkında da 'Nitelikli cinsel istismar', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 48 yıl ile 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hazırlanan 2 ayrı iddianame Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

Kaynak: DHA