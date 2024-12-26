Ünlü İş İnsanının Ölümünde ‘Sahte İçki’ Şüphesi! ‘Şakası Yok, Can Dostumu Aldı’

2022’de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi ve iş insanı Rıza Kalkavan’ın ‘sahte içki’ nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

İddiaya göre, Rıza Kalkavan Ortaköy’de bir işletmeden içki satın aldı. Akşam yemeğinde içki içen Kalkavan kısa bir süre sonra aniden fenalaştı. Kalkavan’ın görme kaybı yaşadığını öne süren yakınları, hemen kendisini hastaneye götürdü. Tedavi için yoğun bakıma alınan Kalkavan, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

“BU İŞİN ŞAKASI YOK”

59 yaşındaki iş insanının vefatını yakın arkadaşı Asena Özkan, sosyal medya hesabından duyurdu. Özkan, şu ifadeleri kullandı: Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Rıza Kalkavan’ın kesin ölüm sebebi, henüz netleşmezken ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi gerçekleştirilecek. Rıza Kalkavan’ın 59 yaşındaki ablası Billur Kalkavan, 15 Ekim 2022 tarihinde akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti.

1 KASIM'DAN BU YANA 73 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İstanbul’da 1 Kasım'dan bu yana 73 kişi sahte içki kullanımı nedeniyle hastanelik olmuş, İstanbul Valiliği, sahte içki kullanımı dolayısıyla ölenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini açıklamıştı. Öte yandan yapılan denetimlerde, 287.758 litre alkollü sıvı, 14.701 adet dolu alkollü içki şişesi, 853.460 adet alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve etiket, bunların yanında kaçak/sahte alkollü içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda yan ürün (kapüşon, boş şişe, aroma, kit, huni, hortum vs.) ele geçirildiği açıklanmıştı.

Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil — Asena Ozkan (@asenaozkn) December 25, 2024

Kaynak: Haber Merkezi