THY Seferlerine Siyasi Kriz Engeli

THY tarafından yapılan açıklamada bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Diyarbakır ve Bağdat’taki hava koşullarının olumsuz olması nedeniyle karşılıklı seferler iptal edilirken, Mozambik’te yaşanan siyasi gerilim nedeniyle bu ülkedeki seferlerin de durdurulduğu açıklandı.

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THY Seferlerine Siyasi Kriz Engeli

Türk Hava Yolları (THY) Diyarbakır ve Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün gerçekleştireceği bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

THY Seferlerine Siyasi Kriz Engeli - Resim : 1

SİYASİ GERGİNLİK NEDENİYLE İPTAL

Havayolu şirketi ayrıca Mozambik başkenti Maputo’da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle bugün yapılması planlanan Johannesburg-Maputo ve Maputo-Johannesburg ara bacak seferlerin de durdurulduğunu açıkladı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
THY Türk Hava Yolları (THY) Irak Diyarbakır
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