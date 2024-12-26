THY Seferlerine Siyasi Kriz Engeli

Türk Hava Yolları (THY) Diyarbakır ve Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün gerçekleştireceği bazı seferleri karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

SİYASİ GERGİNLİK NEDENİYLE İPTAL

Havayolu şirketi ayrıca Mozambik başkenti Maputo’da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle bugün yapılması planlanan Johannesburg-Maputo ve Maputo-Johannesburg ara bacak seferlerin de durdurulduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA