Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Uçağı Birbirine Kattı! THY Kara Listeye Aldı

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağında olay çıkardı. Edinilen bilgiye göre Business Class'ta alkol alan Özcan, diğer yolculara rahatsızlık vermeye başladı. Kabin ekibi ise Abdulkadir Özcan'a daha fazla alkol servis etmeme kararı aldı. Özcan yanındaki yolcunun yer değiştirmek istemesi üzerine ortalığı birbirine kattı.

'BEN MİLYAR DOLARLIK ADAMIM'

Yolcuyu ve kabin ekibini tehdit eden Özcan, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye’yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" ifadelerini kullandı.

Özcan sözlü saldırılarının ardından kabin ekibi tarafından kelepçelenerek İstanbul'a iniş yapılana kadar bu şekilde bekletildi. Uçak indikten sonra yolcu, havalimanı polisine teslim edildi.

KARA LİSTEYE ALINDI

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özcan'ın kara listeye alındığını bildirdi. Üstün açıklamasında, "Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi