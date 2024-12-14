Birleşik Metal-İş'in Grevi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kararıyla Yasaklandı: Gerekçe 'Milli Güvenlik'

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'yla (MESS) yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası; GridSolutions, Hitachi Energy, Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik fabrikalarında greve çıkmıştı.

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın başlattığı grev, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 60 gün ertelendi.

GEREKÇE 'MİLLİ GÜVENLİK'

Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Ekli listede belirtilen işyerlerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi