THY Uçağını Birbirine Katmıştı! Petlas'tan Son Dakika Açıklaması Geldi... Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın Akıbeti Belli Oldu

Türk Hava Yolları uçuşunda ortalığı birbirine katan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'a ilişkin şirketten açıklama geldi. Yapılan açıklamada Özcan'ın görevine son verildiği belirtildi.

Son Güncelleme:

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağında olay çıkarmıştı. Business Class'ta içki içen Özcan, diğer yolcuları rahatsızlık etmişti. Kabin ekibi ise Abdulkadir Özcan'a daha fazla içki servis etmeme kararı almıştı. Özcan yanındaki yolcunun yer değiştirmek istemesi üzerine ortalığı birbirine katmıştı. Yolcuyu ve kabin ekibini tehdit eden Özcan, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye’yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" demişti.

PETLAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ, GÖREVDEN ALINDI

Özcan'ın uçak içindeki görüntüleri kısa sürede yayılmış ve gündem olmuştu. Tepki çeken görüntüler sonrası Petlas, özür metni yayımlamıştı. Petlas'tan bir açıklama daha geldi. Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden açıklama yapan Petlas, Özcan'ın görevden alındığını şu sözlerle duyurdu:

"14.12.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Uçağı Birbirine Kattı! THY Kara Listeye AldıPetlas Yönetim Kurulu Üyesi Uçağı Birbirine Kattı! THY Kara Listeye AldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
İZBAN'da Korkunç Saldırı! 'Sigara İçme' Diye Uyarılan Yolcu İki Özel Güvenlik Görevlisini Bıçakladı 'Sigara İçme' Diye Uyarılınca Dehşet Saçtı
Son Yılların En Kurağı! Kasım Ayında En Az Yağış Alan Bölge Belli Oldu Son Yılların En Kurağı! Kasımda En Az Yağış Alan Bölge Belli Oldu
Toprağa Serpiştirin : Çiçeklerinizin Solması ve Çürümesini Önlüyor Toprağa Serpiştirin : Çiçeklerinizin Solması ve Çürümesini Önlüyor
Kayseri'de İnşaat İskelesi Çöktü! 1'i Ağır 3 İşçi Yaralı Kayseri'de İnşaat İskelesi Çöktü! Yaralılar Var
Antalya'daki Suç Örgütü Davasında Şikayetçi ve Sanığın 'İlişkisi' Ortaya Çıktı Suç Örgütü Davasında Şikayetçi ve Sanığın 'İlişkisi' Ortaya Çıktı
Doğru Kabak Seçmenin Yolu! Bal Kabağının İyisi Böyle Oluyor Doğru Kabak Seçmenin Yolu! Bal Kabağının İyisi Böyle Oluyor