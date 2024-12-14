THY Uçağını Birbirine Katmıştı! Petlas'tan Son Dakika Açıklaması Geldi... Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın Akıbeti Belli Oldu

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan Dubai-İstanbul seferini yapan THY uçağında olay çıkarmıştı. Business Class'ta içki içen Özcan, diğer yolcuları rahatsızlık etmişti. Kabin ekibi ise Abdulkadir Özcan'a daha fazla içki servis etmeme kararı almıştı. Özcan yanındaki yolcunun yer değiştirmek istemesi üzerine ortalığı birbirine katmıştı. Yolcuyu ve kabin ekibini tehdit eden Özcan, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye’yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?" demişti.

PETLAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ, GÖREVDEN ALINDI

Özcan'ın uçak içindeki görüntüleri kısa sürede yayılmış ve gündem olmuştu. Tepki çeken görüntüler sonrası Petlas, özür metni yayımlamıştı. Petlas'tan bir açıklama daha geldi. Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden açıklama yapan Petlas, Özcan'ın görevden alındığını şu sözlerle duyurdu:

"14.12.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Haber Merkezi