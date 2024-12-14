Antalya'daki Suç Örgütü Davasında Şikayetçi ve Sanığın 'İlişkisi' Ortaya Çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Konyaaltı ilçesinde 260 konut, 40 apart daireden oluşan rezidansta birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmayan, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları belirtilen 'Onur Demirci' suç örgütüne yönelik 6 Mart'ta operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarını ise Vali Hulusi Şahin, düzenlediği basın toplantısında duyurmuştu.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Eş zamanlı operasyonda Antalya'da 12, Batman ve Diyarbakır'da 1'er olmak üzere 14 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Evgeny Abramov, 300 daireli sitede bulunan 9 konutundan 5'ine Onur Demirci tarafından el konulduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Tutuklu sanıklar Onur Demirci, Mustafa Gündüz, Mehmet B., Mahir B., Taner K., Veysel Y., Ömer H. ile adli kontrol hükümleri uygulanan sanıklar Aslan M., Murat C., Baran G., Baran Emre T., Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'DAİRELERİ İÇİN 50 BİN DOLAR İSTENDİ'

Mahkeme heyetine Onur Demirci ile aralarında yaşanan husumeti anlatan Evgeny Abramov şöyle dedi:

“Sitede 9 dairem var. 1 daire eşim Anastasia'ya, 1 daire de kardeşim Ekaterina'ya ait. İlk başta emlakçıya daireleri kiralaması konusunda vekaletname verdim, ardından vekaleti azlettim. Benden habersiz dairelerimi kiraya vermişti. Başka bloklardaki dairelerimi de sitede restoranı bulunan Onur Demirci'ye kiralamış. Emlakçım onu azledince beni Onur'la tanıştırdı. Onur ile dairelerin kiraya verilmesi konusunda aramızda bir anlaşma olmadı. Onur tarafından verilmiş herhangi bir para da söz konusu değil. Emlakçım tarafından Onur'a verilen daireleri geri almam için benden 50 bin dolar istendi. Birçok tehdit aldık."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

'Malın alınmasına karşı koymama', 'Mecbur kılmak suretiyle yağma', 'Mala zarar verme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma' iddialarıyla yargılanan Onur Demirci ise suçlamaları kabul etmedi. Sanık Demirci, “Ben örgütlü suçtan yargılanıyorum ancak evimde ya da iş yerimde çakı dahi bulunmadı, bu nedenle örgüt kurmak ve yönetmek suçlamasını da bu kapsamda kabul etmiyorum" dedi.

'ZORBALIK' İDDİASI

Abramov'un kız kardeşi Ekaterina G., Onur Demirci, Taner K. ve site çalışanları tarafından zorbalığa uğradığını, sitedeki dairelerine bakmak istediğinde içeri alınmadığını ve tehdit edildiğini ifade etti. Abramov'un dairesinde kalan Demirci ise kendisi İstanbul'dayken Ekaterina G.'nin evine geldiğini, habersiz şekilde anahtarı değiştirdiğini fark edince şikayetçi olduğunu ve açtığı davayı kazandığını söyledi.

Ekaterina G. ise güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Gündüz'ün kendisini siteye almadığını ileri sürdü. Mustafa Gündüz ile Ekaterina G. arasında ilişki olduğuna yönelik mesajlar dava dosyasına girdi. Mesajlarda; Mustafa Gündüz'ün 'İkimizin ilişki durumunu düşündün mü? Abine sordun mu?' sorusu üzerine Ekaterine G.'nin 'Henüz görüşmedik, bu hafta buluşacağız' yazdığı, Gündüz'ün ise 'Tamamdır canım ben seni hep bekliyor olacağım. Telefonum 24 saat açık sana' karşılığını verdiği dosyada yer aldı.

Savunmasında Ekaterina G. ile sevgili olduklarını söyleyen Mustafa Gündüz, “Kendisi ile konuşuyorduk, ancak beni kullandığını anladım. Kiracısıyla ilgilenmemi istiyordu. Aidatlarını almam şeklinde taleplerde bulunuyordu. Ekaterina'nın beni kullandığını anlamıştım. Amacım evliliğe kadar gitmekti. Onun yüzünden eşimden ayrıldım, işimden oldum" dedi.

Mahkeme başkanı tarafından Mustafa Gündüz ile yazışmaları kendisine gösterilen ve 2021 yılından itibaren bu siteye giremediği yönündeki beyanları hatırlatılan Ekaterina G. “Ben ağabeyimin daireleri için gittiğimde siteye giremiyordum, diğer daireler için girişimde sorun yaşamıyordum, çünkü Mustafa ile görüşüyordum. Son zamanlarda bana kolaylık sağlıyordu, aramızda ilişki yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Onur Demirci ve Mustafa Gündüz'ün tutukluluk halinin devamına, Mehmet B., Mahir B., Ömer H., Veysel Y. ve Taner K.'nin tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA