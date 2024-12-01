Gerçek Gündem Adana’daki Skandalı Açıklıyor: Devletin Polisi Çeteye Bomba Sattı!

Adana Emniyet Müdürlüğü ara tatilde silahlı suç örgütü 'Bayğaralar Çetesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve el bombası ele geçirildi. El bombasının üzerindeki seri numarasını sorgulayan polisler ele geçirilen mühimmatların Adana Emniyet Müdürlüğü’ne ait olduğunu tespit etti. Özel harekatta görevli polis memurunun toplam değeri 7 milyon olan silah ve bombaları çeteye sattığı ortaya çıktı.

Seyhan Avşar Seyhan Avşar
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Gerçek Gündem Adana’daki Skandalı Açıklıyor: Devletin Polisi Çeteye Bomba Sattı!

SEYHAN AVŞAR

Türkiye'de devlet kademelerinde birçok usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası sık sık gündeme gelirken, bu kez bir polis memurunun oluşturduğu suç şebekesi ifşa oldu. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket deposunda görev yapan polis memuru bahiste çok büyük bir miktar para kaybetti.

ÇETEYE OPERASYONDA ORTAYA ÇIKTI

Borçlarını ödeyemeyen polis memuru, Özel Harekat biriminin deposunda emanete bırakılan silah ve mühimmatı Adana’nın en tehlikeli çetesi olan 'Bayğaralar'a sattı. İki hafta önce ise bu çeteye bir operasyon yapıldı ve çok sayıda silah, fişek, bomba ele geçirildi.

Bombalardaki seri numarasını sorgulayan polisler söz konusu mühimmatların kendilerine ait olduğunu tespit etti. 'Bayğaralar Çetesi'ne satılan mühimmatın toplam bedelinin 7 milyon lira olduğu öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde 3 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen mühimmatlar şu şekilde:

  • 43 adet ruhsatsız tabanca,
  • 11 adet ruhsatsız tüfek,
  • 5 adet AK-47 otomatik silah,
  • 2 adet otomatik silah,
  • 4 adet el bombası,
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,
  • Çok miktarda döviz ve Türk Lirası,
  • Çok sayıda dijital materyal ve telsiz.
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Kaynak: Gerçek Gündem

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