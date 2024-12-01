Van'daki Mısır Çarşısı'nda Büyük Yangın, 60 İş Yeri Zarar Gördü

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde 207 iş yerinin bulunduğu kapalı Mısır Çarşısı'nda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, birçok iş yerine yuttu. Esnaf, iş yerlerindeki malzemelerini vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarmaya çalışırken, yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

İş yeri sahipleri ve çevredekiler de söndürme çalışmaları esnasında itfaiye ekiplerine destek verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bekleyenleri uzaklaştırdı. 10 itfaiye aracı ve 40'tan fazla personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İLK TESPİTLERE GÖRE EN AZ 60 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Yangında Mısır Çarşısı’nda çatısı ile 60 iş yeri ve içindeki eşyalar zarar gördü.

Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal, dün akam yangın bölgesine gelerek esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şedal, iş yerleri yanan esnafa her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sabah da hasar tespit çalışması yaptı. Zararın itfaiyenin tuttuğu rapor sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

“HEM EV GEÇİNDİRİYOR HEM ÇOCUKLARIMI OKUTUYORDUM”

Yangında iş yeri ve içindeki çömlekler zarar gören Cumeli Temizer, 8 çocuğunu dükkanı sayesinde okuttuğunu belirterek, "Çömlek satarak hem evimi geçindiriyordum, hem de çocuklarımı okutuyordum. Şimdi hepsi yandı. Dün çıkan yangınla iş yerim de büyük hasar gördü. Yetkililerden zararımızın karşılanmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA