UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’nun minyatürü niteliğindeki Yörük köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı 350 yıllık tarihi konakta yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü tarihi konaktaki yangına olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ile müdahalede bulunuluyor.

Alevlerin diğer konaklara sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, Yörük köyü geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) “İyileştirme Programı”na dahil edilmişti.

Kaynak: İHA