Kayseri'den Art Arda Acı Haberler! Fabrika Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Yükseldi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk yönlendirildi.

Kayseri'den Art Arda Acı Haberler! Fabrika Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Yükseldi - Resim : 1

TÜM YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri fabrikaya çıkan tüm yolları araç trafiğine kapatırken, çevrede bulunan vatandaşları da tahliye ederek uzaklaştırdı.

Kayseri'den Art Arda Acı Haberler! Fabrika Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Yükseldi - Resim : 2

3 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekiplerinin ise alevlere müdahalesi devam ederken, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

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Kaynak: İHA

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