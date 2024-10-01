17 İlde Çetelere Operasyon! 159 Kişi Yakalandı

Aksaray merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 159 çete üyesi gözaltına alındı. Operasyonda el konan materyal üzerinde incelemeler yapıldığı söylendi.

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17 İlde Çetelere Operasyon! 159 Kişi Yakalandı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç işlemek için örgüt kurma, üye olma ve yönetme", "uyuşturucu ticareti", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, tüm teknik ve soruşturma yöntemlerinin kullanıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında 116'sı Aksaray'da, 43'ü diğer illerde olmak üzere 17 ilde 159 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin işlemleri ve şüphelilere ait el koyulan materyal üzerinde incelemeler devam etmektedir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

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Kaynak: AA

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