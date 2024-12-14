İZBAN'da Korkunç Saldırı! 'Sigara İçme' Diye Uyarılan Yolcu İki Özel Güvenlik Görevlisini Bıçakladı

İZBAN Alaybey istasyon durağında görevli güvenlik görevlileri Hüseyin Karamehmet ile Gülay Karataş, istasyonda sigara içtiği gerekçesiyle İlhami Doğan isimli vatandaşı uyardı. Doğan, yanındaki bıçakla her iki güvenlik görevlisini de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Diğer yolcular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan 2 özel güvenlik görevlisi, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından iki yaralı, aynı gün taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından kaçan İlhami Doğan'ı yakaladı. Gözaltına alınan Doğan, işlemlerini ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA