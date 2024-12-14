Kayseri'de İnşaat İskelesi Çöktü! 1'i Ağır 3 İşçi Yaralı

Olay saat 11.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasina ilçesinde Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı'ndaki 4 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi M.Ç., V.B. ve O.İ., iskelede çalıştıkları sırada iskele tamamen çöktü. Olayda 3 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırdı. O.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA