Kayseri'de İnşaat İskelesi Çöktü! 1'i Ağır 3 İşçi Yaralı

Kayseri'de dört katlı inşaatta iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

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Kayseri'de İnşaat İskelesi Çöktü! 1'i Ağır 3 İşçi Yaralı

Olay saat 11.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasina ilçesinde Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı'ndaki 4 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi M.Ç., V.B. ve O.İ., iskelede çalıştıkları sırada iskele tamamen çöktü. Olayda 3 işçi yaralandı.

Kayseri'de İnşaat İskelesi Çöktü! 1'i Ağır 3 İşçi Yaralı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırdı. O.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Kayseri İnşaat İşçi
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