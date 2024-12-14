Lastik Bomba Gibi Patladı, İşçiler Ölümden Döndü

Balıkesir’de oto tamircisinde, işçilerin şişirmeye çalıştığı lastik bomba gibi patladı. Lastiğin patladığı olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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Balıkesir’in Gönen ilçesinde Oto Sanayi Sitesi’nde bulunan bir lastik tamircisinde meydana gelen lastik patlaması, iş yerinde kısa süreli paniğe yol açtı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay sırasında iki çalışan, bir aracın lastiğini tamir edip şişirmeye çalışıyordu. Patlama, iş yerindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Lastik Bomba Gibi Patladı, İşçiler Ölümden Döndü - Resim : 1

ŞANS ESERİ KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI

Görüntülerde, lastiği şişirmeye çalışan çalışanların bir anda yaşanan patlama karşısında hızla geri çekildikleri görülüyor. Şiddetli patlamaya rağmen şans eseri meydana gelen olayda ölü ya da yaralanan olmadı.

Olay, iş yerinde panik yaratırken, patlamanın kesin nedeni henüz tespit edilemedi.

Lastik Bomba Gibi Patladı, İşçiler Ölümden Döndü - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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