İzmir'de Korku Dolu Anlar! Bir Anda Köprüden Atladı

İzmir'de bir vatandaş 10 metre yüksekliğindeki köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

İzmir'de Korku Dolu Anlar! Bir Anda Köprüden Atladı

Türkiye’de son günlerde artış gösteren intihar girişimi vakalarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen bir kişi, 10 metre yükseklikte köprüden aşağı atladı. Korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, vücudunda kırıklar meydana gelen öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de Korku Dolu Anlar! Bir Anda Köprüden Atladı - Resim : 1
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Tüm çabalara rağmen ikna olmayan A.K., bir anda 10 metre yükseklikteki köprüden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen A.K.'nin yanına giden sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar meydana gelen yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Köprüden kendini boşluğa bırakan A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başladı.

Kaynak: İHA

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