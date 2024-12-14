148 Yıllık Çınar Devrildi

Cumhuriyet meydanında yer alan ve Osmanlı döneminden kalma anıt ağaç olarak tescil edilen yaklaşık 148 yıllık çınar ağacı sabah saatlerinde devrilerek yakınlarındaki bir evin çatısına çarptı.

Çınar ağacının devrildiğini görenlerin ilgili birimlere ihbarda bulunması üzerine anıt ağacın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Belediye ekipleri tarafından devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA