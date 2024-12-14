148 Yıllık Çınar Devrildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde 148 yıllık çınar ağacı bir binanın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler önlem alarak ağacı kaldırma çalışması başlattı.

148 Yıllık Çınar Devrildi

Cumhuriyet meydanında yer alan ve Osmanlı döneminden kalma anıt ağaç olarak tescil edilen yaklaşık 148 yıllık çınar ağacı sabah saatlerinde devrilerek yakınlarındaki bir evin çatısına çarptı.

148 Yıllık Çınar Devrildi - Resim : 1

Çınar ağacının devrildiğini görenlerin ilgili birimlere ihbarda bulunması üzerine anıt ağacın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

148 Yıllık Çınar Devrildi - Resim : 2

Belediye ekipleri tarafından devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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