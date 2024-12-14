Türkiye'den Alınan Susam Tohumlarında Salmonella Çıktı! Norveç Geri Gönderdi, Acilen Dağıtımını Durdurdu

Norveç'in Türkiye'den ihraç ettiği susam tohumlarında salmonelle tespit edildi. Norveç ürünleri sınırdan çevirirken dağıtımını da durdurdu. AB'nin gıda sistemi RASFF ise susa tohumlarının riskini 'ciddi' olarak tanımladı.

Eda Narin Eda Narin
Türkiye'den Alınan Susam Tohumlarında Salmonella Çıktı! Norveç Geri Gönderdi, Acilen Dağıtımını Durdurdu

Türkiye'deki gıda skandallarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Türkiye'den Norveç'e ihraç edilen susam tohumlarında salmonella tespit edildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) ürünlerin risk derecesini 'ciddi' olarak kayda aldı.

Norveç, susam tohumlarını incelemek üzere gözetime aldı ve dağıtımı durdurdu. Sınır kontrolüne takılan susam tohumlarını ise Türkiye'ye geri gönderdi.

Türkiye'den Alınan Susam Tohumlarında Salmonella Çıktı! Norveç Geri Gönderdi, Acilen Dağıtımını Durdurdu - Resim : 1

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalık olarak biliniyor. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşıyor ve dışkı yoluyla dışarı atılıyor. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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