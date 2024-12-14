Ticaret Bakanlığı İfşaladı... Bu Ürünlere Dikkat! Piyasaya Arzları Yasaklandı, Tek Tek Toplatılacaklar

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne 10 yeni ürün daha ekledi. Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı. Satışı devam eden ürünler için ise toplatma kararı verildi. İşte o ürünler...

Eda Narin Eda Narin
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Ticaret Bakanlığı İfşaladı... Bu Ürünlere Dikkat! Piyasaya Arzları Yasaklandı, Tek Tek Toplatılacaklar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarına ilişkin ifşaları gündemdeyken Ticaret Bakanlığı da piyasadaki ürünleri mercek altına aldı. Bakanlık, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden yapılan incelemeler sonucu vatandaşların sağlığını etkileyecek ürünleri yayımlamaya devam ediyor. Bakanlık listeye 10 yeni ürün daha ekledi. Ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı, piyasada olan ürünler için ise toplatma kararı verildi.

İşte o ürünler ve güvensizlik nedenleri...

RENKLİ KİRPİ OYUNCAK TIRTIL

Güvensizlik Nedeni: Numune üzerinde bulunan anten figürlü kısım 9.1 n, turuncu ayak figürlü kısım ise 15.8n da koparak küçük parça oluşturmuştur.

Ticaret Bakanlığı İfşaladı... Bu Ürünlere Dikkat! Piyasaya Arzları Yasaklandı, Tek Tek Toplatılacaklar - Resim : 1

HEROES OYUN JELİ

Güvensizlik Nedeni: Ürün, toksik ağır metaller (alüminyum, bor) kısmından “F: kalır” sonuç almıştır. yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon/toksik etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.

Ticaret Bakanlığı İfşaladı... Bu Ürünlere Dikkat! Piyasaya Arzları Yasaklandı, Tek Tek Toplatılacaklar - Resim : 2

LINENS MARKA AEGEAN SUNSET ÇUBUKLU ORTAM KOKUSU

Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.

Ticaret Bakanlığı İfşaladı... Bu Ürünlere Dikkat! Piyasaya Arzları Yasaklandı, Tek Tek Toplatılacaklar - Resim : 3

LINENS MARKA EXOTIC SPICE ODA VE ÇAMAŞIR SPREYİ

Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon/sucul ortama toksik etki tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.

Ticaret Bakanlığı İfşaladı... Bu Ürünlere Dikkat! Piyasaya Arzları Yasaklandı, Tek Tek Toplatılacaklar - Resim : 4

'MAD PARFUMEUR' MARKA PURE NATURAL REED DIFFUSER-DEKORATIF ORTAM KOKUSU

Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.

Ticaret Bakanlığı İfşaladı... Bu Ürünlere Dikkat! Piyasaya Arzları Yasaklandı, Tek Tek Toplatılacaklar - Resim : 5

REPERTOIRE MARKA CERISIER REED DIFFUSER 200 ML.'LIK ÇUBUKLU ODA PARFÜMÜ-KİRAZ ÇİÇEĞİ

Güvensizlik Nedeni: "Dokunsal uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 c) bendine aykırıdır. ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür.

Ticaret Bakanlığı İfşaladı... Bu Ürünlere Dikkat! Piyasaya Arzları Yasaklandı, Tek Tek Toplatılacaklar - Resim : 6

'NOVEL SPECIAL' İBARELİ SIKINCA SES ÇIKARTAN PLASTİK ÖRDEK SETİ OYUNCAK

Güvensizlik Nedeni: Ts en 71-1 kısım 5.1. ve 7.1. ile ekoloji testleri-fitalat yönünden kalır sonuç almıştır.

Ticaret Bakanlığı İfşaladı... Bu Ürünlere Dikkat! Piyasaya Arzları Yasaklandı, Tek Tek Toplatılacaklar - Resim : 7

SHINYTECH AKILLI SAAT KORDONU

Güvensizlik Nedeni: En 1811:2023 standardı kapsamında nikel bakımından testten geçemediği tespit edilmiştir.

CARIOCA TEMPERA MAVI SULU BOYA

Güvensizlik Nedeni: Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kısım -3 ''Toksik Ağır Metaller'' bakımından mavi renk boyanın testten geçemediği görülmüştür.

EUROMODA MARKA KÜPE

Güvensizlik Nedeni: Limit değer üzerinde kurşun ve serbest nikel tespit edilmesi

Ticaret Bakanlığı İfşaladı... Bu Ürünlere Dikkat! Piyasaya Arzları Yasaklandı, Tek Tek Toplatılacaklar - Resim : 8

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Kaynak: Haber Merkezi

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