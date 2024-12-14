Otomobille Çarpışan Tanker Patladı! 1 Ölü

İznik-Orhangazi karayolunda karşı şeritten gelen iki aracın kafa kafaya çarpışmasının ardından tanker alev alarak patladı. Kazada otomobil sürücüsü Eşrefzade Mahalle Muhtarı Ömer Kocuk hayatını kaybederken, yanında bulunan Gültekin Sürücü ise ağır yaralandı.

Otomobille Çarpışan Tanker Patladı! 1 Ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza saat sabah 09.15 sularında Boyalıca mevkiinde meydana geldi. İznik - Orhangazi karayolunda seyir halinde olan İrfan Güneş (54) idaresindeki 16 AEB 605 plakalı tanker ile karşı şeritten gelen Ömer Kocuk (52) idaresindeki 16 BIK 26 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle alev alan tanker bomba gibi patladı.

Otomobille Çarpışan Tanker Patladı! 1 Ölü - Resim : 1

Şavaş alanını andıran kaza kameralara yansıdı. Alev alev yanan tanker itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Kazada otomobil sürücüsü Eşrefzade Mahallesi Muhtarı Ömer Kocuk hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan Gültekin Sürücü (51) ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Gültekin Sürücü olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Otomobille Çarpışan Tanker Patladı! 1 Ölü - Resim : 2

Trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanan karayolu bir süre sonra tekrar trafiğe açılırken kazayla alakalı olarak da adli tahkikata başlandı. Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Kocuk'un İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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