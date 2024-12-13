Fransa Acilen Stoklardan Çekti! Türkiye'den Giden Pizza Kutularından 'Zehir' Çıktı... Sağlığa Zararları Korkutucu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) bir gıda skandalını daha ortaya çıkardı. Daha önce Antep fıstığı, kuru kayısı, kuru incir gibi ürünlerde insan sağlığını tehlikeye atacak maddeler tespit edilmişti. Kriz bu kez de gıdaların taşınması için kullanılan ürünlere sıçradı.

Fransa, piyasada yaptığı resmi kontroller sonucu Türkiye'den ihraç ettiği pizza kutularında kurşun ve ftalat tespit etti. Fransa bu ürünleri stoklardan çekti. RASFF, 'ciddi' koduyla listesine ekledi.

FTALATIN ZARARLARI NELER?

Kanserojen madde olduğu bilinen ftalat genellikle esnekliklerini artırmak için plastiklere ekleniyor. Erkeklerde kısırlığa neden olduğu belirtiliyor. Bebeklerde ileriki yaşlarda kanser ve kısırlık riski ispatlandığı için 2009 yılında Kaliforniya'da bebek oyuncaklarında kullanımına sınır getirilmişti.

Ftalatların ayrıca, açlık kan şekeri, insülin ve HBA1C gibi belirteçlere dayalı olarak bozulmuş glikoz kontrolüne ve “insülin direncine” neden olan metabolik sendromla da bağlantılı olduğu biliniyor.

KURŞUN İNSAN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

Kurşun; vücuttaki hemen hemen her organı, en çok da sinir sistemini etkileyen zehirli bir metal olarak biliniyor. Vücutta beyin, karaciğer, böbrek ve kemiklere dağılabildiği gibi diş ve kemiklerde birikebiliyor.

Kurşundan hem yetişkinler hem de çocuklar olumsuz etkileniyor ancak en yüksek risk altında olan kesimler, okul öncesi yaştaki çocuklar, hamile kadınlar ve fetüsler...

Kurşun zehirlenmesi yaşayan hamilelerde, kemik ve kandaki kurşun bebeklere geçtiği için bebek vücudunda kurşun ile doğuyor. Anne sütü alımıyla da kurşuna maruz kalmaya devam edebiliyor. Bu maruziyet, bebeğin beyin fonksiyonlarında ömür boyu sürecek azalmalara neden olabiliyor. Hamilelerde yüksek oranda kurşun maruziyetinin düşüklere, az kiloya sahip yeni doğan bebeklere ve erken doğuma neden olabileceği belirtiliyor.

Kurşun, yüksek düzeyde maruz kalındığında kurşun; beyne ve merkezi sinir sistemine saldırarak komaya, kasılmalara ve hatta ölüme neden oluyor. Şiddetli kurşun zehirlenmesinden kurtulan çocuklarda, zihinsel engeller ve davranış bozuklukları görülüyor. Yapılan çok sayıda çalışma kurşunun çocuklarda öğrenme ve hatırlamada güçlük, dikkat eksikliği, hiperaktivite, sinirlilik, suç işleme, motor becerilerinde azalma, duruş bozukluğu, işitme ve görsel eşiklerde değişiklikler gibi pek çok etkisini kanıtlamış durumda.

Uzun süre kurşuna maruz kalmanın özellikle yaşlı ve orta yaşlı insanlarda kan basıncında artışla birlikte anemi yani kansızlığa neden olduğu bildiriliyor. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda beyin ve böbreklerde ciddi hasarın, ölümle sonuçlanan ağır kurşun seviyelerine maruz kalmayla bağlantılı olduğu biliniyor.

Yetişkinlerde kurşun maruziyetine bağlı olarak depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları sinir hastalıkları, kafa karışıklığı ve şizofreni gibi psikiyatrik semptomlar görülüyor. Erkek üreme sisteminde bozukluğa ve hormonlarda azalmaya; kadınlarda erken menopoza ve doğurganlıkta azalmaya sebep olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi