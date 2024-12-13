Orman Muhafız Memurunun Şüpheli Ölümü

Olay, sabah saatlerinde Camikebir Mahallesi Mehmet Şevki Caddesi'nde yaşandı.

ARKADAŞLARI ŞÜPHELENEREK EVE GİTTİ

İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memuru Serdar Atmaca'nın sabah işe gelmemesi ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine şüphelenen mesai arkadaşları yaşadığı eve gitti. Eve giren iş arkadaşları Atmaca'yı tabanca ile vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kontrolde Atmaca'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Atmaca’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

1 AYLIK EVLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gaziantep nüfusuna kayıtlı Serdar Atmaca'nın 1 ay önce evlendiği, eşinin Hatay'da hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Atmaca'nın, eşinin tayinini İnebolu'ya aldırmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA