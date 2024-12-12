Tekirdağ'da Sır Ölüm: İş Yerinin Önünde Ölü Bulundu
Tekirdağ'da bir kişi, bir iş yerinin önünde ölü olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni adli tıp kurumuna sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 3. Sokak üzerinde bulunan lokantanın önünde bir kişi, battaniyeyle yatar vaziyette bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin olay yeri incelemeleri sonrası üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, adli tıp kurumuna sevk edildi.
Kaynak: İHA