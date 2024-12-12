Tekirdağ'da Sır Ölüm: İş Yerinin Önünde Ölü Bulundu

Tekirdağ'da bir kişi, bir iş yerinin önünde ölü olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni adli tıp kurumuna sevk edildi.

Tekirdağ'da Sır Ölüm: İş Yerinin Önünde Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı 3. Sokak üzerinde bulunan lokantanın önünde bir kişi, battaniyeyle yatar vaziyette bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin olay yeri incelemeleri sonrası üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni, adli tıp kurumuna sevk edildi.

Tekirdağ'da Sır Ölüm: İş Yerinin Önünde Ölü Bulundu - Resim : 1

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ
Toprağa Serpiştirin : Çiçeklerinizin Solması ve Çürümesini Önlüyor Toprağa Serpiştirin : Çiçeklerinizin Solması ve Çürümesini Önlüyor
Uyuşturucu Bağımlısı Oğlu Evi Yaktı: Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı Uyuşturucu Bağımlısı Genç Annesine Kabusu Yaşattı
Kurşun Yağdırıp Kaçtılar! Çorum'da Dövmeci Dükkanına Pompalı Tüfekle Saldırı Çorum'da Dövmeci Dükkanına Pompalı Tüfekle Saldırı
Patates Salatasına Lezzet Katıyor! Deneyen Hep Böyle Hazırlıyor Patates Salatasına Lezzet Katıyor! Deneyen Hep Böyle Hazırlıyor