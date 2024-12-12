Uyuşturucu Bağımlısı Oğlu Evi Yaktı: Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 17.30 sıralarında uyuşturucu bağımlısı olan M.K., aynı evde yaşadığı annesi Dudu K. ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası M.K.’nın balkonda yaktığı ateş bir anda tüm evi kapladı.

Alevler üst kattaki dairenin balkonuna da sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar, itfaiye gelene kadar alevlere aldırış etmeden dumanların kapladığı evlere girerek mahsur kalanları çıkarttı.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. Bu sırada dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

ANNE GÖZYAŞLARI İÇİNDE FERYAT ETTİ

Olayın ardından konuşan Dudu K., “Benim bir şeyim yok. Çocuğum sağ ya o yeter. Zeytinköy'ü temizleyin, uyuşturucudan oldu hepsi. Uyuşturucudan çocuk kafayı yedi 31 yaşında, bir tane evladım var benim. Uyuşturucu illeti bitsin Türkiye'de. Ocağımız söndü, ne hallere düştüm ben. Herkes duysun, bu çocuklar ağlıyor, anaları ağlıyor yeter. Ne olursunuz hepsini kurtarın, ocağımız söndü" dedi.

Öte yandan yangına sebep olan Murat K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA