Kurşun Yağdırıp Kaçtılar! Çorum'da Dövmeci Dükkanına Pompalı Tüfekle Saldırı

Çorum'da Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak üzerinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki şüpheli, sokak üzerindeki dövmeci dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

Saçmaların isabet ettiği iş yerinin camları kırılırken, saldırıda ölen yada yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri incelemeleri yapıp, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA