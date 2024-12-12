Kurşun Yağdırıp Kaçtılar! Çorum'da Dövmeci Dükkanına Pompalı Tüfekle Saldırı
Çorum'da kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, bir dövmeci dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çorum'da Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak üzerinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki şüpheli, sokak üzerindeki dövmeci dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.
Saçmaların isabet ettiği iş yerinin camları kırılırken, saldırıda ölen yada yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri incelemeleri yapıp, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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