D-100'de Korku Dolu Anlar: Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Küçükçekmece, D-100 Kara yolunda seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Yangın nedeniyle Avcılar istikameti bir süre trafiğe kapandı.

D-100'de Korku Dolu Anlar: Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Yangın, D-100 Kara yolu Sefaköy mevki Avcılar istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Vahit Koçar'ın yönetimindeki 34 FCC 598 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Koçar, durdurduğu aracından hızla uzaklaştı. Motor kısmandan çıkan alevler kısa sürede büyüdü ve otomobili sardı.

D-100'de Korku Dolu Anlar: Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı - Resim : 1

PATLAMALAR OLDU

Otomobilin alev alev yandığını görenler yangın tüpleriyle aracı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Otomobilde küçük çaplı patlamalar yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken D-100 Kara yolu Avcılar istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kullanılamaz hale gelen araç söndürülürken polis ekipleri de kara yolun 2 şeridini kontrollü olarak trafiğe açtı.

D-100'de Korku Dolu Anlar: Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı - Resim : 2

GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yanan otomobile yangın tüpleri söndürmeye çalışan Kani Baş "Arkadaşlar 'araç yanıyor' diyerek haber verdi. İş yerimizde olan yangın tüplerinin hepsini buraya getirdik. Yangına müdahale ettik ama maalesef söndüremedik. İtfaiye geldi, onlar söndürdü" diye konuştu.

D-100'de Korku Dolu Anlar: Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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