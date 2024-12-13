Sağanak Yağışın Vurduğu Kentte Dalgaların Boyu 2 Metreyi Aştı, Kara Denizle Birleşti
Sağanak yağışın etkisini sürdüğü Samsun’da kuvvetli rüzgarın ardından sahildeki dalgaların boyu 2 metreyi aştı. Dalgaların kıyıya ulaşması sonrasında Yakakent Belediyesi, vatandaşlara uyarı yaptı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde dünden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar sonrasında dalgaların boyu 2 metreye ulaştı.
Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar barınaklarda bekleme devam ederken, Yakakent Belediyesi de bir uyarı yaptı. Uyarıda karaya kadar ulaşan dalgalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Kaynak: AA