Sağanak Yağışın Vurduğu Kentte Dalgaların Boyu 2 Metreyi Aştı, Kara Denizle Birleşti

Samsun'un Yakakent ilçesinde dünden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar sonrasında dalgaların boyu 2 metreye ulaştı.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar barınaklarda bekleme devam ederken, Yakakent Belediyesi de bir uyarı yaptı. Uyarıda karaya kadar ulaşan dalgalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA