Genç Öğretmenin Kahreden Ölümü

Mardin'de 24 yaşındaki İngilizce öğretmenine servis minibüsü çarptı. Genç öğretmenin ölümü kenti yasa boğdu...

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Genç Öğretmenin Kahreden Ölümü

Kaza, saat 07.30 sıralarında Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi’nde meydana geldi. Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesi'nde görevli ücretli İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar’a, H.A. (38) idaresindeki plakası öğrenilmeyen, bir tekstil firmasına ait servis minibüsü çarptı. Taşpınar yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Genç Öğretmenin Kahreden Ölümü - Resim : 1

Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşpınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Taşpınar’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada sürücü H.A. gözaltına alınırken, Taşpınar’ın, işlemlerinin ardından Midyat ilçesi kırsal Yenice Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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