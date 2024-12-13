Öğretmenleri Taşıyan Servis Devrildi, Yaralılar Var

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde öğretmenleri köy okuluna götüren minibüs yolda yaşanan buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Devrilen minibüsteki 11 öğretmen ile sürücü yaralandı.

Öğretmenleri Taşıyan Servis Devrildi, Yaralılar Var

Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova -Dağlıca kara yolundaki Karlı köyü civarlarında yaşandı. Kamışlı Köyü İlkokulu'na öğretmenleri götüren 30 D 2025 plakalı minibüs, soğuk hava dolayısıyla buzlanan yolda kayarak yan yattı. Kazada minibüs sürücüsü ile 11 öğretmen yaralandı.

Öğretmenleri Taşıyan Servis Devrildi, Yaralılar Var - Resim : 1

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma açıldı.

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Kaynak: İHA

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