Öğretmenleri Taşıyan Servis Devrildi, Yaralılar Var

Kaza, sabah saatlerinde Yüksekova -Dağlıca kara yolundaki Karlı köyü civarlarında yaşandı. Kamışlı Köyü İlkokulu'na öğretmenleri götüren 30 D 2025 plakalı minibüs, soğuk hava dolayısıyla buzlanan yolda kayarak yan yattı. Kazada minibüs sürücüsü ile 11 öğretmen yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma açıldı.

Kaynak: İHA