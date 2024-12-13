Ünlü İsim Dolandırıcılık Çetesinin Eline Düştü: Yaşadıkları 'Pes' Dedirtti

Sosyal medya fenomenlerinden Kurretülayn Matur, 2014 yılında Survivor’ın eski yarışmacısı Semih Öztürk ile yaptığı evlilikle gündem olmuştu. Çift bir süre sonra evliliklerini sonlandırmıştı.

Kurretülayn Matur sosyal medya hesabından dolandırıcılık çetesinin eline düştüğünü açıkladı. Matur, dolandırıcılık çetesinin kendisini nasıl kandırdığını, hangi belgeleri sunduğunu tek tek anlattı.

'24 SAAT KİMSEYE BİR ŞEY SÖYLEME'

Matur'un paylaşımı şöyle:

"Büyük bir organize dolandırıcılık çetesinin elinden son anda kurtuldum. O kadar profesyoneller ki, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden aradıklarını söyleyerek kimlik bilgilerimin görsellerini gönderdiler. Adıma onlarca telefon hattı çıkarmışlar, sahte evrak düzenlemişler, bahis sitelerine üye olmuşlar. Hatta kimliğimle sahte kimlik oluşturup üzerine farklı bir fotoğraf yerleştirerek banka hesapları açmışlar ve yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirmişler. Tüm bunların belgelerini bana gönderip, “Sizi koruma altına alıyoruz” diyerek beni bankalara yönlendirdiler.

Türkiye’de şirket sahibi olduğumu ve vergi mükellefi olduğumu bildikleri için kredi kartı limitimi artırmamı, bu limiti avans hesabıma aktarmamı talep ettiler. Sürecin gizli bir operasyon olduğunu ve banka çalışanlarına operasyon düzenleyeceklerini söyleyerek beni ikna ettiler. Savcı tarafından dosyanın gizli tutulduğu gerekçesiyle 24 saat boyunca kimseye bir şey söylemememi istediler. Ancak arkadaşlarım ve ablalarım bana ulaşamayınca paniklediler ve baskı yaptılar. Onlara inanmadım, hala arayan kişilerin polis olduğuna emindim. Neyse ki bankaya girmeden önce karakola gidip arayan numaraları teyit ettirdim ve onların dolandırıcı olduklarını öğrendim. Karakola adım atar atmaz beni arayan kişi beni hemen engelledi. Yüksek ihtimalle takip ediliyordum."

BANKA HESAPLARINI KONTROL ETMİŞLER!

Dehşete düşüren dolandırıcılık girişiminin ardından Matur, şu uyarılarda bulundu:

"Bana ait olan banka hesaplarını koruma altına almak için, telefonla beni arayarak hesaplarımda herhangi bir güvenlik açığı olup olmadığını kontrol etmeye başladılar. Benimle birlikte banka hesaplarıma giriş yapıp, ekran görüntüsü istediler. O esnada hesaplarımda para olmamasına rağmen, kredi kartı borcumun göründüğünü, kart limitimin 50 TL kaldığını ve hesabımda yalnızca 250 TL olduğunu görmelerine rağmen, business kredi kartıma bankaya gitmeme gerek olmadığını ve kart limitimi 1-2 milyon TL gibi yükseltip, avans hesabıma çekmemi önerdiler. Bu sırada kimlik bilgilerimi yayacaklarını ve organizatör çetenin bankadan kim olduğunu tespit edeceklerini söylediler. Ancak sonradan öğrendim ki kredi kartı limiti yükseltildikten sonra avans hesabına aktarılamıyormuş. Bu kadar profesyonel bir çetenin bunun farkında olmaması kafamda büyük soru işaretleri bıraktı."

'DOSYANIZA GİZLİLİK KARARI GETİRİLDİ'

WhatsApp üzerinden gönderdiklerini görünce şoke olduğunu belirten ünlü isim sözlerine şöyle devam etti:

"WhatsApp’tan gönderdikleri belgeler karşısında adeta şok geçirdim, panikle ne yapacağımı bilemedim. Telefonda bana, gündemde bu konularla ismi anılan Acun Ilıcalı, Fatih Terim gibi birçok ismi örnek vererek onların yaşadığı olaylara değindiler ve “Sizin de aynı durumu yaşamanızı istemiyoruz. Popüler olduğunuz için sizi koruma altına aldık. Savcımızın talimatıyla dosyanıza gizlilik kararı getirildi,” dediler. Ben de buna inandım."