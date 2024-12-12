Antalya'da Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonları

Antalya'da son 1 haftada yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlamasıyla 7 kişi yakalandı.

Antalya'da Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonları

Türkiye'de son dönemde başlayan yasa dışı bahis operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Antalya'da son 1 haftada yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 7 şahıs yakalandı.

Antalya'da Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonları - Resim : 1

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce son 1 haftada yapılan çalışmalarda, internetteki sahte siteler üzerinden vatandaşların banka hesapları, kredi kartları ve kimlik bilgilerini ele geçirip banka hesaplarından harcamalar yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 3 harici harddisk, 1 flashbellek, 6 sim kart, 9 telefon, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 4, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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