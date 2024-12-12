Eski AKP’li Başkan Uçurumdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Eski AKP Çamlıyayla İlçe Başkanı Mehmet Ali Yetiş’in çıktığı doğa gezisi faciayla sonuçlandı. Dengesini kaybeden Yetiş, uçurumdan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Eski AKP’li Başkan Uçurumdan Düşerek Hayatını Kaybetti

64 yaşındaki Mehmet Ali Yetiş’in çıktığı doğa gezisi faciayla sonuçlandı. Dengesini kaybeden eski AKP İlçe Başkanı Mehmet Ali Yetiş, uçurumdan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Eski AKP’li Başkan Uçurumdan Düşerek Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yetiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yetiş'in cansız bedeninin düştüğü yerden alınması için çalışma başlatıldı.

Acı şekilde hayatını kaybeden Mehmet Ali Yetiş’in AKP'nin kurulduğu dönemde Çamlıyayla İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğü belirtildi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Mehmet Ali Yetiş’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Eski AKP’li Başkan Uçurumdan Düşerek Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Kaynak: İHA

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