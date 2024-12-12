Bilezikleri İçin 2 Çocuk Annesini Öldürdü, Cezası Belli Oldu

Bilezikleri için 2 çocuk annesi kadının boğazını keserek öldüren şahsın cezası belli oldu.

Samsun'da bilezikleri için akrabası olan 2 çocuk annesi kadını boğazını keserek öldüren şahıs, yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13. katında 25 Mayıs'ta meydana gelen olayda Fatih Yıldırım (41) eşinden haber alamayınca evine gitti ve komşusunun da yardımıyla tornavida ile yangın merdiveninin kapısını açıp eve girdi. Yıldırım, 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Koca Fatih Yıldırım'ın ifadesine başvuran polis, eşinin kolundaki altın bileziklerin çalınmış olduğunu öğrendi. Polis, yaptığı araştırma sonucu cinayeti aynı binanın 3'üncü katında oturan ölen kadının eşinin halasının oğlu Mehmet Işık'ın (32) işlediğini tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Işık, 300 bin TL borcu olduğunu, kadının bileziklerini almak için cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Işık hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası talebiyle dava açıldı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme, Mehmet Işık'ı cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, gasp suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA